Туристов экстренно эвакуируют из зон подтопления в Челябинской области

Спасатели продолжают работать в Ашинском районе

Несколько групп туристов экстренно эвакуируют из зон подтопления. Сильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань, сообщают в Поисково-спасательной службе региона.

С субботы, 29 июня, уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет.

В Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где в эти дни разместилось несколько групп туристов.

Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны.

«Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёва спасателями было эвакуировано 35 человек. В подавляющем числе это женщины и дети. По предварительным данным вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся около 50-ти человек», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время работы по оказанию им помощи продолжаются.