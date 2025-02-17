Туристический опыт Челябинской области масштабируют на другие регионы России

Он позволяет учитывать интересы туристов, а также беречь природу

АСИ и Минэкономразвития рекомендовали использовать опыт Челябинской области при создании туристических троп и маршрутов, сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».

Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ презентовали первое в России руководство по созданию национальной системы туристических троп. Руководство помогает пройти путь от идеи до реализации и продвижения тропы любого масштаба.

Авторы сборника рекомендуют обратить внимание на практику Челябинской области.

В 2022 — 2024 годах специалисты АНО «Центр проектного развития» разработали методические рекомендации к проекту экотроп на озере Аракуль и Аракульском шихане.

«Этот документ имеет большое значение, так как позволяет учитывать интересы всех участников процесса тропостроения. Например, для природной территории — сохранить её рекреационные свойства и снизить антропогенную нагрузку, для туристов — обеспечить безопасность на маршруте и узнать больше о местной флоре и фауне, бизнесу — дает методику оценки потенциала территории и готовые решения по ее обустройству. Мы очень рады, что наши наработки включены в основу федерального документа», — говорит генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников.

По территории Челябинской области сегодня проходят 146 туристических троп и маршрутов общей протяженностью свыше тысячи километров. Нацпарки области каждый год посещают более 400 тысяч туристов.