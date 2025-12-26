Туристический комплекс опечатали в Челябинской области из-за 15 грубых нарушений

Прокуратура добилась запрета эксплуатации всех построек и сноса незаконных вилл «Резиденции 888»

Загородный комплекс «Резиденция 888» на берегу озера Малый Кременкуль прекратил работу по решению суда. Сосновский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, выявившей у индивидуального предпринимателя более десятка грубых нарушений, в том числе в сфере пожарной и промышленной безопасности. Судебные приставы уже опечатали помещения, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Прокуратура потребовала запретить использование земельных участков и снести незаконно возведенные объекты: виллы SPA, банкетный зал, террасы, беседки и даже «пристань рыбака». Причиной стала серьезная угроза безопасности. В ходе проверки выяснилось, что на территории отсутствует пожарная сигнализация и аварийное освещение, не разработаны инструкции для работников на случай ЧП, а оборудование, работающее под давлением, не имело необходимой экспертизы и документов. Всего надзорный орган насчитал 15 нарушений.

Суд назначил обеспечительную меру — запрет любых регистрационных действий с землей и постройками. Помещения комплекса опечатаны, а его владельцу предписано в шестимесячный срок устранить все нарушения. В случае самовольного снятия печатей предпринимателю грозит административная ответственность. До завершения всех работ единственным разрешенным видом деятельности на территории остается садоводство.