Туристические тропы затопило в нацпарках Челябинской области после дождей

Гостям рекомендуют надевать непромокаемую обувь

В последние дни в Челябинской области шли сильные дожди. В результате в некоторых районах реки вышли из берегов и затопили дороги, а в национальных парках «Зигальга» и «Таганай» туристические маршруты либо ушли под воду, либо их размыло. Туристов призвали учитывать сложившиеся обстоятельства при посещении нацпарков.

«Обильные дожди не только превратили тропы в ручьи, но и заставили выйти из берегов реки. Так, разлившийся Киалим преградил путь в сторону Тургояка. Сейчас туда невозможно пройти даже вброд. Учтите это обстоятельство при планировании маршрутов. Пока отправляться в поход лучше всего в сапогах»,— сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Аналогичная ситуация в Зигальге: дожди переполнили реку Юрюзань, и она, выйдя из берегов, затопила тропу «Предгорья Зигальги». В некоторых местах вода стоит по колено. Размыты и другие маршруты. Поэтому представители нацпарка просят туристов либо временно отказаться от преодоления маршрутов, либо надевать высокие резиновые сапоги.

По данным синоптиков, предстоящая неделя в Челябинской области будет жаркой, так что есть вероятность, что совсем скоро тропы просохнут. Однако без осадков не обойдется. По крайней мере, пока синоптики обещают кратковременные небольшие дожди, а не затяжные ливни.