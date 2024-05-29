Туристические станции оборудовали в нацпарке «Таганай»

В каждой из них может разместиться шесть человек

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области на Волонтерской поляне центральной усадьбы поставили четыре туристические станции, в которых есть все необходимое, чтобы переночевать в тепле. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, места в них уже можно бронировать.

«В каждой из четырех таких турстанций может разместиться шесть человек. Здесь есть спальные места (вам потребуются спальники), вешалка для одежды, стол, лавочка и, конечно, печь»,— рассказали в нацпарке.

Кроме того, в распоряжении гостей также будут беседки и оборудованные кострища. Посуду нужно иметь при себе.

Забронировать место можно на официальном сайте нацпарка «Таганай».