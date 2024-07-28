Туристам рекомендовали отказаться от посещения нацпарка «Таганай»

Его территория залита дождевой водой

Тем, кто собирался провести воскресенье, преодолевая маршруты национального парка «Таганай» в Челябинской области, лучше поменять свои планы. Как сообщили представители нацпарка, территория палаточной стоянки полностью залита водой, а на маршрутах образовались непреодолимые ручьи.

«Самые мелкие ручьи, что в обычное время можно просто перешагнуть, почти не заметив, сейчас представляют собой бурные потоки, бегущие по тропам. И даже Большая Каменная река начала превращаться в самую настоящую реку»,— уточнили в нацпарке.

Поляна приюта «Гремучий ключ», где обычно размещается палаточная стоянка, сейчас больше похожа на болото.

Представители нацпарка рекомендуют повременить с визитами до тех пор, пока территория не просохнет после обильных дождей.