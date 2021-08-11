Туристам понадобится разрешение для посещения хребта Нургуш

Объект находится под патронажем госинспекторов

Хребет Нургуш входит в особо охраняемую зону территории национального парка «Зюраткуль». Теперь для посещения горы необходимо специальное разрешение, которое оформляется при регистрации в нацпарке. О порядке регистрации, правилах отдыха на склонах хребта рассказали в пресс-службе национального парка.

Все туристические группы и отдельные посетители должны проходить обязательную регистрацию в управлении национального парка «Зюраткуль» по электронной почте zuratkul-park@yandex.ru. Регистрация представляет собой заполнение анкеты. Ее необходимо отправить за неделю до похода.

«Необходимо указать: фамилию, имя, отчество руководителя группы, контактный телефон, количество человек (фамилию, имя, отчество, возраст), дату и время выхода на маршрут, место отправления, примерное время прибытия»,— рассказали в нацпарке «Зюраткуль».

Кроме того, работники особо охраняемого природного объекта рассказали, что на маршруте необходимо соблюдать правила посещения, которое должно быть строго пешим. Квадроциклы и любой транспорт на Нургуше запрещены. Доехать можно только до кордона «У трех вершин» на автомобиле. Среди запретов также сбор растений и оставление мусора на природе. Также запрещено разводить огонь и костры на протяжении всего маршрута и на вершине, как и останавливаться с палатками на вершине и у подножия хребта. С палатками можно отдохнуть на кордоне «У трех вершин», где оборудованы специальные костровища и установлены мусорные контейнеры.

Все государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды национального парка работают в усиленном режиме совместно с органами МВД в районе маршрута и близлежащих населенных пунктов, предупредили в «Зюраткуле».