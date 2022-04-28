Турецкая авиакомпания возобновит прямые рейсы из Челябинска в Анталью

Первый полет запланирован на пятницу, 29 апреля

Южноуральцы смогут улететь в Турцию прямыми рейсами из Челябинска. Турецкие авиалинии заявили о старте полетной программы из столицы Южного Урала с 29 апреля 2022 года, сообщает Челябинская Ассоциация туристических организаций.

«Ведущие туроператоры уже предлагают туры в Анталию, сформированные на базе именно такой авиаперевозки. Однако, стоит отметить, что Turkish Airlines является авиакомпанией скорее премиального сегмента, чем лоукостером. Соответственно, стоимость перевозки возрастает, что приводит к повышению стоимости туров, включая те, которые были забронированы заранее», — говорится в сообщении.

Добавим, по данным авиаперевозчика, вылет из Челябинска намечен на 03.45, прибытие в Анталью — в 07.05.

В пресс-службе челябинского аэропорта на момент публикации воздержались от комментариев.

Напомним, ранее в России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных на юге России, до 1 мая 2022 года.

