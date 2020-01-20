Турагент обманул челябинку, забрав почти полтора миллиона рублей

По словам девушки, знакомая обещала помочь ей уехать из страны.

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Челябинка жалуется на нерадивого турагента, пропавшего вместе с ее деньгами. Почти полтора миллиона рублей Дарья Б. заплатила своей хорошей знакомой, которая после декрета работала частным турагентом. План был такой: Мария Т. подбирает для Дарьи и ее пожилых родителей тур, забирает деньги и отправляет их на год жить за границу, но уехать из Челябинска Дарья с семьей так и не смогла. Последние деньги, которые она копила на новую жилплощадь, пропали вместе с турагентом.

«Когда 16 января должны были выехать, сидели на чемоданах, человек пропал. В полицию написала заявление 16 января. Мария Т. удалила старые контакты, все аккаунты в соцсетях. Мы должны были жить в разных отелях, в разных странах — Вьетнам, Таиланд, Китай. Поездку планировала с 5-летней дочкой, родителями. Мария пообещала, что я смогу работать в отеле переводчиком», — рассказывает сайту Telefakt.ru Дарья.

Кроме онлайн переводов на карту Марии и переписок в социальных сетях, у девушки нет никаких доказательств. По словам Дарьи, Мария все еще отправляет в туры людей, а ее семья спокойно живет и занимается своими делами. Как отмечает пострадавшая, она пыталась связаться с турагентством, где работала Мария, но там ей ответили, что Марию уволили за кражу денег.

В настоящее время полицией Челябинска по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.