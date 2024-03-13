Туманы и усиление ветра обещают синоптики в Челябинской области

В отдельных районах сохранятся осадки

Сегодня, 13 марта, в Челябинской области по-прежнему будет холодно. Ветер усилится. Местами пройдет снег, в отдельных районах сохранятся снегопады, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около −15 градусов, днем температура поднимется до −5 градусов. Переменная облачность, утром возможен туман. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В горах Челябинской области утром будет около −20 градусов, днем градусник покажет до −8 градусов. Снегопад. На остальной территории возможен небольшой снег. В дневные часы температура воздуха составит до −7 градусов. На дорогах гололед. В отдельных районах туманы. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.