Туманы и изморозь прогнозируют синоптики в Челябинской области 8 ноября

Местами пройдут небольшие дожди

В среду, 8 ноября, в Челябинской области день будет пасмурным, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают туманы и изморозь. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит −1…−3 градуса, в дневные — +2…+4 градуса. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.

В Миассе предстоящей ночью будет около −2 градусов, днем столбики термометров поднимутся незначительно — до +2 градусов. Пасмурно, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

Около +3 градусов будет в Златоусте. Также облачно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный до 3,2 метра в секунду.

В Катав-Ивановске в среду будет дождливо. Температура воздуха не поднимется выше +4 градусов. Ветер южный до 2,2 метра в секунду.

В целом в Челябинской области в ночь на среду будет от −5 до 0 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут до +5 градусов. Сохранится пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах туманы и гололедно-изморозевые явления. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.