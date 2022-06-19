Туманы, дожди и грозы обещают в Челябинской области

В горных районах региона будет прохладно

Предстоящая неделя в Челябинской области начнется с дождей и гроз. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, 20 июня на территории региона также ожидается сильный ветер. Жару южноуральцам не обещают.

Этой ночью в регионе ожидается от +9 до +14°С, днем столбики термометров поднимутся до +26°С, в горах будет прохладнее — до +18°С. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Также синоптики прогнозируют грозы. Утром в отдельных районах области возможны туманы. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В столице Южного Урала пройдет небольшой дождь, возможна гроза. В ночные часы ртутные столбики достигнут +14°С, днем воздух прогреется от +23 до +25°С. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.