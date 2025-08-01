Туманную радугу зафиксировали в Челябинской области

Редкое природное явление появилось из‑за влажности

В окрестностях села Чесма Челябинской области появилась туманная радуга, это редкое природное явление запечатлели в учебно-полевом комплексе «Звездный».

Туманная, или белая радуга появляется так же, как и обычная, от преломления света в частицах воды. Но в туманной радуге эти частички настолько малы, что свет в них не расходится. И мы видим белую радугу.

Иногда внутреннее кольцо туманной радуги приобретает бледно-фиолетовый оттенок, а внешнее кольцо может быть оранжевым. Радугу можно увидеть даже ночью, тогда ее путают с луной.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области этим летом можно увидеть самые высокие облака. Это тоже редкое природное явление, доступные глазу серебристые облака будут еще до середины августа. Как за ними наблюдать — читайте здесь.