Туманную и умеренно морозную погоду прогнозируют в Челябинской области 29 января

В отдельных районах пройдет небольшой снег

В понедельник, 29 января, в Челябинской области синоптики обещают переменную облачность, местами пройдет снег. Ветер чуть усилится. Температура воздуха в большинстве городов и районов региона не изменится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до −18 градусов, днем поднимется до −6...−8 градусов. Утром переменная облачность, днем небо затянется. Возможен туман. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.

На юге Челябинской области в ночь на понедельник может похолодать до −26 градусов, на остальной территории будет от −15 до −20 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до −6...−11 градусов, на юге сохранится более морозная погода — около −14 градусов. В горах местами пройдет небольшой снег, в целом существенных осадков на территории региона не будет. Ветер западный 2—7 метров в секунду.