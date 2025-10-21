Туманное утро ждет южноуральцев 22 октября после холодной ночи

Температура рухнет до −7 градусов

В среду, 22 октября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода без ветра. Ночью синоптики обещают отрицательную температуру, днем местами градусники покажут +10 и выше. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −2°C, днем потеплеет до +10°C. Малооблачно, без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью будет варьироваться от −4 до +1°C, в горах и низинах холоднее — до −7°C. Днем столбики термометров достигнут +7…+12°C, в горных районах — до +4°C. Солнца будет больше, чем облаков. В утренние часы также ожидается туман. Ветер слабый, но с порывами до 10 метров в секунду.