Туманная и пасмурная погода сохранится в Челябинской области 7 февраля

Южноуральцам обещают прохладный и почти безветренный день

Во вторник, 7 февраля, жителей Челябинской области ожидает облачная погода и небольшой снег. В регионе сохранятся слабый ветер и температура воздуха на уровне около −10°C, передают в областном Гидрометеоцентре.

Сильной разницы в городах и районах области не ожидается. Например, в Челябинске синоптики обещают ночью до минус 14—16 градусов, днем — до минус 7—9 градусов Цельсия. Столько же покажут столбики термометров в Магнитогорске, Озерске, Златоусте, Троицке и ряде других городов. Ветер будет преимущественно северного направления от 2 до 7 метров в секунду. Погода будет облачной с прояснением, пройдет небольшой снег.

В целом в регионе предстоящей ночью ожидается до −19°C, при прояснении температура может опуститься до −24°C. Днем столбики термометров поднимутся до минус 6—11 градусов, в низинах будет холоднее — до −14°C. Ветер слабый северного направления.

По прогнозам синоптиков, морозные ночи со значениями ниже −20 градусов и прохладные дни сохранятся в регионе еще пару дней. Уже в четверг в регион вернется оттепель.