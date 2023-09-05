Туман накроет Челябинскую область в ночь на 6 сентября

Днем сохранится теплая погода

В среду, 6 сентября, погода в Челябинске по-прежнему останется почти безветренной. Дождей быть не должно. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов. Подробности сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области следующей ночью будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы и туманы. Температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, в горах и низинах будет всего +1 градус, в некоторых районах возможны заморозки до −2.

Днем синоптики также обещают переменную облачность и небольшие дожди. Утром будут туманы. Температура поднимется до +15…+20 градусов. Ветер от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске ночью будет +4…+6 градусов. Днем температура поднимется до +17…+19 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер от 1 до 6 метров в секунду.