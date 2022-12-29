Туман и изморозь: в Челябинскую область пришел антициклон

Из-за влажности в атмосфере появилась дымка; для здоровья она не опасна

За последние сутки жители разных городов Челябинской области заметили в воздухе дымку. Некоторые СМИ снова связали это с выбросами предприятий, но экологи заверили — промышленники здесь ни при чем. По данным региональной Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, южноуральцы наблюдали природное явление, которое случается зимой регулярно.

Как выяснилось, причина тумана оказалась не в работе промпредприятий. В эти дни регион попал под влияние антициклона. Повышенная влажность вызвала туман и изморозь.

Что касается качества атмосферного воздуха, то никаких резких изменений система мониторинга не зафиксировала. Вчера, 28 декабря, в Челябинске были замечены незначительные превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций по аэрозольным частицам.

В Челябинском ЦГМС уточнили, что 28 и 29 декабря в городе сохранятся погодные условия, которые мешают рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В связи с этим был объявлен режим НМУ. Промпредприятия в такие дни должны особенно тщательно следить за своей деятельностью и не допускать роста загрязняющих веществ.