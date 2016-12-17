Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-14 °C
USD 60.85 EUR 63.54
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Разбившийся над Черным морем самолет Ту-154 неоднократно бывал в Челябинске

Разбившийся над Черным морем самолет Ту-154 неоднократно бывал в Челябинске
Самолет , Миноборона , Черное море
25.12.2016 19:22:36

Время новостей

Видео
Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Назначенный ресурс авиалайнера истекал в 2018 году. 

Борт Ту-154, который разбился сегодня над Черным морем, неоднократно бывал в Челябинске. Он часто попадал в кадры южноуральских фотографов. Срок эксплуатации лайнера истекал в 2018 году. 

Ранним утром 25 декабря разбился самолет Минобороны Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию. Данному борту было 33 года, он был передан в эксплуатацию в мае 1983 года. Назначенный ресурс истекал в 2018 году. Самолет неоднократно бывал и в Челябинске, его не раз снимали местные споттеры. 

— Узнал, что упал мой любимый борт Ту-154Б-2 RA-85572. Этот борт — первое, что я снял на мыльницу ультразума в далеком 2004-м году, еще в окраске «Аэрофлота» 90-х. Этот борт часто прилетал к нам, он был моим любимцем и надолго врезался мне в память. Этот борт мне посчастливилось отснять в 15 году, сделать замечательные кадры, побывать в нем и пообщаться с экипажем. Сложно конечно в это поверить,— написал в социальной сети челябинский фотограф Антон Харисов. 

Напомним, сегодня утром самолет Министерства обороны вылетел из Сочи в Сирию, однако до конечного пункта не добрался. Через 20 минут лайнер исчез с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в Черном море. По предварительным данным, погибли 92 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Челябинской области.

Фото: russianplanes.net

Читайте также

Происшествия
Названы предварительные причины падения самолета Ту-154 в Черное море
Названы предварительные причины падения самолета Ту-154 в Черное море
Самолет , Миноборона , Черное море
25 Декабря 2016, 13:00
Происшествия
Самолет Минобороны РФ упал в Черное море после вылета из Сочи в Сирию
Самолет Минобороны РФ упал в Черное море после вылета из Сочи в Сирию
Самолет , Миноборона , Черное море
25 Декабря 2016, 11:31
Общество
Челябинский врач спасла жизнь пассажиру на борту самолета
Челябинский врач спасла жизнь пассажиру на борту самолета
самолет , пассажир , врач , помощь
14 Декабря 2016, 15:39

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.