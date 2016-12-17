Разбившийся над Черным морем самолет Ту-154 неоднократно бывал в Челябинске

Назначенный ресурс авиалайнера истекал в 2018 году.
Борт
Ранним утром 25 декабря разбился самолет Минобороны
— Узнал, что упал мой любимый борт Ту-154Б-2 RA-85572. Этот борт — первое, что я снял на мыльницу ультразума в далеком 2004-м году, еще в окраске «Аэрофлота» 90-х. Этот борт часто прилетал к нам, он был моим любимцем и надолго врезался мне в память. Этот борт мне посчастливилось отснять в 15 году, сделать замечательные кадры, побывать в нем и пообщаться с экипажем. Сложно конечно в это поверить,— написал в социальной сети челябинский фотограф Антон Харисов.
Напомним, сегодня утром самолет Министерства обороны вылетел из Сочи в Сирию, однако до конечного пункта не добрался. Через 20 минут лайнер исчез с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в Черном море. По предварительным данным, погибли 92 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Челябинской области.
Фото: russianplanes.net