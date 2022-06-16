В Челябинске каждому трамвайному маршруту будет присвоен цветовой код. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
«Теперь, зная комбинацию цветов (софитных огней) нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно будет издалека. Его видно за несколько остановок», — уточнили в управлении транспорта Челябинска.
Напомним, в Челябинск в этом году придут 30 новых трамваев. Столько же появилось в областном центре в 2021 году. Все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода изготавливаются из отечественных комплектующих.
Накануне в столицу Южного Урала прибыл первый вагон из этой партии. Через 10 дней начнется его тестовая эксплуатация.
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