Цветовой код присвоят трамвайным маршрутам Челябинска

По комбинации цветов пассажиры смогут издалека узнавать номер вагона

«Теперь, зная комбинацию цветов (софитных огней) нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно будет издалека. Его видно за несколько остановок»,

— уточнили в управлении транспорта Челябинска.