В Челябинске каждому трамвайному маршруту будет присвоен цветовой код. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

«Теперь, зная комбинацию цветов (софитных огней) нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно будет издалека. Его видно за несколько остановок», — уточнили в управлении транспорта Челябинска.
Напомним, в Челябинск в этом году придут 30 новых трамваев. Столько же появилось в областном центре в 2021 году. Все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода изготавливаются из отечественных комплектующих.

Накануне в столицу Южного Урала прибыл первый вагон из этой партии. Через 10 дней начнется его тестовая эксплуатация.