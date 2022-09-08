Цветаевский яблочный пирог для осеннего чаепития

Нежным десертом следует лакомиться в холодном виде

Одной из лучших осенних традиций является приготовление пирогов с яблоками, и если шарлотка вам уже наскучила, есть десерт, который приятно удивит.

Для теста потребуется: 150 г сливочного масла, 120 г сметаны, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для сметанной заливки нужно: 350 г сметаны, 1–2 (в зависимости от размера) яйца, 200 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 4 ст. л. муки, 500–600 г яблок.

Растапливаем сливочное масло, немного остужаем и переливаем в большую миску, примешиваем к нему сметану. Просеиваем муку и добавляем в нее разрыхлитель, смешиваем и аккуратно вводим в сметанно-масляную смесь. Замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на минут 45. После раскатываем тесто и распределяем его по дну и бортикам формы (диаметр порядка 25 см). Ставим пока форму в холодильник и приступаем к начинке.

Яблоки моем, удаляем сердцевинки, нарезаем тонкими ломтиками. Остальные ингредиенты для заливки смешиваем до однородности в миске. В форму с тестом выкладываем яблоки и заливаем фрукты смесью. Осторожно встряхиваем форму для лучшего распределения заливки. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут.

Вынимать пирог из формы и разрезать его следует после полного остывания. Вкусовые характеристики холодного пирога также выигрывают. Приятного аппетита!