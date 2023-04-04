«Обращения рассматривает профильный орган власти или администрация муниципалитета. Без ответа не останется ни один вопрос — ведомства обязаны отработать „сигнал“ в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее: в срок от одного до десяти дней», — замечают в ЦУРе.
В 2022 году таким образом органы власти получили 57 тысяч 794 обращения граждан.
43% обращений касаются вопросов здравоохранения: лечения, вакцинации от коронавируса, электронной записи к врачу.
14,9% вопросов связаны с ЖКХ: жителей региона волнует благоустройство придомовых территорий, обслуживание многоквартирных домов, а также плата за коммунальные услуги.
12% обращений в 2022 году касались прямой линии губернатора области — люди пытались оставить свой личный вопрос.
10% касались состояния автомобильных дорог.
Чуть более 7% — социальной защиты, выплаты различных пособий.
2,8% вопросов заданы по уборке мусора.
Еще 2% — по вопросам военнослужащих и их семей.
В настоящее время в Челябинской области к платформе обратной связи подключены более 4000 организаций: министерства и ведомства, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления, управления культуры, спорта и так далее. В 2023 году к ПОС планируют подключить все ресурсоснабжающие и управляющие компании региона.