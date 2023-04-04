ЦУР назвал самые частые обращения южноуральцев в адрес региональных и местных властей

В 2022 году жители области отправили на платформу обратной связи более 57 тысяч вопросов

В Челябинской области уже третий год работает платформа обратной связи (ПОС), которая позволяет южноуральцам через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах министерств и ведомств направлять обращения по любому беспокоящему вопросу: от уборки подъезда до ремонта больницы, сообщает Центр управления регионом.

«Обращения рассматривает профильный орган власти или администрация муниципалитета. Без ответа не останется ни один вопрос — ведомства обязаны отработать „сигнал“ в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее: в срок от одного до десяти дней»,

— замечают в ЦУРе.

В 2022 году таким образом органы власти получили 57 тысяч 794 обращения граждан.

43% обращений касаются вопросов здравоохранения: лечения, вакцинации от коронавируса, электронной записи к врачу.

14,9% вопросов связаны с ЖКХ: жителей региона волнует благоустройство придомовых территорий, обслуживание многоквартирных домов, а также плата за коммунальные услуги.

12% обращений в 2022 году касались прямой линии губернатора области — люди пытались оставить свой личный вопрос.

10% касались состояния автомобильных дорог.Чуть более 7% — социальной защиты, выплаты различных пособий.

2,8% вопросов заданы по уборке мусора.Еще 2% — по вопросам военнослужащих и их семей.

В настоящее время в Челябинской области к платформе обратной связи подключены более 4000 организаций: министерства и ведомства, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления, управления культуры, спорта и так далее. В 2023 году к ПОС планируют подключить все ресурсоснабжающие и управляющие компании региона.