Жителей Челябинской области предостерегают от увлечения VPN‑приложениями

Информация с гаджетов пользователей Южного Урала все чаще утекает к хакерам

VPN-сервисы могут быть опасны: такие приложения передают злоумышленникам не только имя и адрес электронной почты пользователя, но и логины, пароли и историю посещения сайтов. Об этом предупреждает ресурс «Объясняем. Челябинская область».



Проблему с ненадежностью VPN заметили уже во всем мире. Так, по данным ТАСС, американская корпорация Google ужесточила правила размещения приложений в своем Play Store и обязала разработчиков сервисов сообщать пользователям о сборе персональных данных. Другой IT-гигант, Apple, требует от авторов приложений четко указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться и для чего.

Всего в мире, по оценке аналитиков IT-рынка из компании Positive Technologies, уже ушли к хакерам данные 46 процентов пользователей VPN. Особенно актуальна эта угроза для россиян: именно Россия в последние месяца стала вторым в мире государством по количеству скачиваний VPN-приложений, впереди РФ — только индийцы. Число случаев кражи данных российских пользователей этих ненадежных сервисов ежегодно растет на 15—20 процентов.

«Есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться, когда человек подключается к сети с помощью VPN. Спросите себя, насколько вы доверяете этому сервису. Сколько лет этот сервис на рынке и какая у него репутация. Необходимо помнить, что анонимности в интернете нет: любое действие пользователя можно связать с ним лично», — советуют жителям Челябинской области специалисты Объясняем. Челябинская область.