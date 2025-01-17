ЦОМ: молодежь Южного Урала приоритетом в жизни считает семью

Так ответило 86% участников соцопроса

В Центре общественного мониторинга (ЦОМ) изучили мировоззренческие ориентиры южноуральцев в возрасте от 14 до 35 лет. 86% участников опроса посчитали счастливую семейную жизнь приоритетом. Это на 3,3% больше, чем было в 2023 году.

На ежегодный вопрос «Укажите те ценности, которые Вы считаете наиболее важными для себя» можно было дать несколько вариантов ответа. В топ-3 главных ценностей в жизни для молодых людей Челябинской области вошли семья (счастливая семейная жизнь) — 86,1% (+3,3% к 2023 году), здоровье (физическое и психическое) — 77,9% (+3,7%), любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) — 54,3% (+6,1%).





Утратили актуальность такие ценности, как свобода личности (−8,7%), интересная работа (−6,6%), возможность самореализации (−6,2%), безопасность (−5,6%) и материальный достаток (−4,9%).

«Таким образом, позитивным трендом можно назвать рост типов ценностей, связанных с социальным взаимодействием, таких как семья, любовь и дружба», — сообщают в ЦОМ.

Участие в опросе от социологов ЦОМ приняли почти 3 тысячи человек. Мониторинг ведется на протяжении 4 лет.