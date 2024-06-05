ЦОМ: 43% южноуральцев планируют отдохнуть на местных курортах

В этом году в регионе вырастет число отпускников

В Челябинской области в этом году на 10% выросло число планирующих отпуск, при этом половина из них выберут местные курорты, сообщает Центр общественного мониторинга и проектов со ссылкой на собственное исследование.

Аналитики ЦОМ опросили 1000 респондентов в разных территориях региона. Вопрос звучал следующим образом: «Планируете ли Вы отпуск в 2024 году или нет?». 49,7% участников опроса сообщили, что планируют отдыхать этим летом, 39,8% — не планируют. Еще 5,7% респондентов отметили, что уже были в отпуске. 4,8% затруднились с ответом.





На решение отдохнуть, возможно, повлияли увеличение доходов (в 2023 году средний размер зарплаты вырос в регионе на 16,6%), рост социального оптимизма или же эффект отложенной базы. Поскольку из года в год откладывать отпуск достаточно тяжело.

«О своих планах на отпуск чаще говорят жители Челябинска, женщины среднего возраста, наемные работники, промышленные рабочие, работники бюджетной сферы, предприниматели, государственные служащие, а также южноуральцы с высокими и очень высокими доходами», — выяснили социологи ЦОМ.

Чаще не имеют планов на отпуск жители малых городов, пожилые южноуральцы, пенсионеры, безработные, южноуральцы с крайне низкими и низкими доходами.





43% жителей региона во время отпуска не планируют выбираться за его пределы. Каждый третий (32,3%) сказал, что хочет посмотреть другие регионы России. Чуть более четверти респондентов (28,1%) отдадут в этом году предпочтение Черноморскому побережью. Наконец, 17,6% отметили, что собираются отправиться за границу.

Если сравнивать с показателями годовой давности, то существенно выросло число планирующих отпуск в Челябинской области, а также за границей.

«Молодые мужчины чаще планируют отдыхать в Челябинской области, мужчины среднего возраста — на черноморских курортах, а самозанятые и южноуральцы с очень высокими доходами — за границей», — говорится в исследовании.