Челябинцам рассказали, как сэкономить при оплате услуг по вывозу мусора

Сегодня ее взимают многие финансовые учреждения

С июля 2022 года большинство банков начали брать комиссию с граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг. Раньше эти расходы несли поставщики, но после изменений в законодательстве плата за проведение платежа легла на плечи потребителей. И все же способ не платить эту комиссию есть, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Между Сбером и расчетным центром ЦКС действует соглашение, по которому комиссию по-прежнему оплачивает регоператор. В ближайшее время эту практику могут прекратить, но пока договоренность работает, у жителей есть уникальная возможность оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов без лишних процентов.

«Рекомендуем воспользоваться этим периодом, чтобы закрыть долги и не переплачивать. В будущем избежать комиссии можно будет только на официальном сайте регоператора», — подчеркнули в компании.

Оплата без посредников и переплат уже доступна в личном кабинете на сайте ЦКС.

Кстати, в 2025-м году Центр коммунального сервиса заплатил банкам 14 миллионов рублей за проведение платежей.