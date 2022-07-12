Циклон ZELDA с ливнями и ураганным ветром минует Челябинскую область

Накануне из‑за него непогода бушевала в Санкт-Петербурге и Москве

Минувшей ночью над Ленинградской областью прошел циклон ZELDA, который принес в регион ливни, грозы и усиление ветра. Несколькими днями ранее непогода бушевала в Москве и Московской области. Журналист ИА «Первое областное» узнала у синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, доберется ли циклон ZELDA до Южного Урала.

«В ближайшие дни циклон ZELDA к территории Челябинской области не приблизится. Сейчас над нами господствует антициклон, который в конце минувшей недели пришел к нам из Москвы. Он способствует дождям, ливням, другим опасным явлениям и не дает продвинуться другим фронтам. В ближайшее время в регионе будут проходить ливни и дожди, но они будут иметь локальный характер, не связанный с циклоном ZELDA»,— рассказала начальник метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Однако с 15 июля погода начнет меняться именно под воздействием циклона ZELDA, но, по словам синоптика, он заденет Челябинскую область своей периферией, и изменения не будут значительными: погода будет более пасмурной, жара при этом сохранится.

Циклон ZELDA — мощный циклон, который приносит ливни, грозы и шквалистый ветер. Он сформировался над Черным морем, смещается через Украину на север и в ближайшие дни будет располагаться над Белоруссией своим центром.

Накануне в Миньяре Челябинской области прошел ураган, в результате оказались повалены деревья, оборваны линии электропередач.

В конце ноября 2021 года на Европейскую Россию обрушился мощный генуэзский циклон «Бенедикт», который принес в города потепление и ливни. Челябинскую область циклон обошел, но также задел своей периферией.