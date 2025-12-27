Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области будет около −8...−13°C, в низинах сохранится более холодная погода. Осадки пройдут лишь на западе области, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске обойдется без снега. Градусники покажут около −12°C. Ветер южный, 5 метров в секунду.
В Магнитогорске и Верхнеуральске день выдастся пасмурным. Чуть холоднее — около −14°C.
В Трехгорном воздух прогреется до −8°C. Облачно. Ночью возможен снег. Ветер юго-западный, слабый.
В Аше день выдастся снежным, но нехолодным — те же −8.
В Пласте — около −13°C и хмуро. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.
На юге области синоптики обещают минус 11—14°C. Пасмурно, но без осадков.
В Снежинске градусники покажут −10°C. Во второй половине дня возможен слабый снег.