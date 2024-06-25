Циклон, устроивший потоп в Челябинске, залил Курган

Штормовой ветер валил деревья и рвал провода

Жители Челябинска все еще обсуждают воскресный ливень и с тревогой смотрят прогноз погоды — не разгуляется ли стихия опять. Аналогичная ситуация и в Курганской области — именно туда и ушел циклон с аномальными ливнями.

На Курган ливень обрушился в понедельник. Вода затопила улицы города. А сильный ветер вырывал деревья и провода.

В районе Центрального рынка штормовой ветер сорвал балкон жилого дома, а на улице Омской — крышу. Лишь по чистой случайности не пострадали ни люди, ни автомобили.

Центральные улицы, как и в Челябинске, превратились в Венецию. Например, на Карла Маркса вода полностью скрыла дорогу и поднялась до клумб.

Штормовой ветер также вырывал с корнем деревья. А в селе Пивкино пострадала крыша школы.

Между тем начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева рассказала Первому областному про типы интенсивных дождей, которые характерны для Челябинской области.