Циклон с Белого моря несет на Южный Урал сильные ливни

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях

В ближайшие сутки в Челябинской области резко испортится погода, ожидаются ливни и грозы, сообщили в региональном главке МЧС.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 21 августа местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град», — говорится в сообщении.

Как следует из анимированного прогноза федерального Гидромета, сырость и непогоду на Южный Урал несет циклон с Белого моря. Дожди задержатся в регионе на пару дней, а затем уйдут на восток — 23—24 августа осадки ослабеют, приобретут кратковременный характер.

Добавим, температура воздуха ночью в предстоящие сутки будет 8—13 тепла, днем — 17—22.