Циклон с Балтийского моря принесет снег и штормовой ветер в Челябинскую область 2 ноября

Местами ожидаются смешанные осадки

В субботу, 2 ноября, дождь со снегом в Челябинской области усилится из-за влияния циклона с Балтийского моря. Также в регионе ожидается штормовой ветер. Несмотря на непогоду, температура воздуха может подняться до +9°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −3°C. Пройдет дождь с мокрым снегом. Днем температура поднимется до +6°C. Осадки сохранятся и местами усилятся. Ветер южной четверти от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В регионе градусники в ночные часы покажут от −5 до 0°C. В большинстве районов ожидается небольшой снег, местами с дождем. Днем воздух прогреется от +4 до +9°C, в горах и низинах показания термометров достигнут +1°C. Облачно с прояснением, осадки не прекратятся. На западе Челябинской области синоптики обещают снегопад, временами с дождем. В отдельных районах сильный гололед. Ветер южной четверти от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 26 метров в секунду.

Ранее дорожники призвали южноуральцев отказаться от дальних поездок, особенно в горнозаводской зоне.