Циклон принесет в Челябинскую область снегопады и небольшое потепление 12 января

Ветер в регионе усилится

В ночь на 12 января в Челябинской области еще будет морозно, к вечеру пятницы температура воздуха в регионе поднимется. Однако с небольшим потеплением в регион придут снегопады и сильный ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске снег и метели ожидаются уже предстоящей ночью, днем 12 января осадки продолжатся. В ночные часы похолодает до −23 градусов, днем постепенно температура начнется подниматься и достигнет −12 градусов. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске возможно повышение температуры до −11 градусов. Будет идти небольшой снег. Ветер южный до 7 метров в секунду.

В Златоусте будет чуть холоднее — около −15 градусов. Небольшой снег, к ночи может усилиться. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

В Озерске температура воздуха составит −13…−16 градусов. Также слабый снег.

В Карталах может потеплеть до −7 градусов. День будет пасмурным, синоптики обещают небольшой снег.

В целом в городах и регионах области в ночь на пятницу температура опустится до −20…−25 градусов, в низинах похолодает до −28 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −9…−14 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −5 градусов. Облачно, небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах метели. На дорогах снежные заносы. Гололед от снежного наката. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.