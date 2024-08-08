Циклон принесет ливни с грозами в Челябинскую область 8 августа

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение

Сегодня, 8 августа, в Челябинской области ожидаются небольшое понижение температуры и дожди. На отдельные районы могут обрушиться ливни. Ветер будет несильным, но с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике в утренние часы поднимется до +16°C, днем потеплеет до +21°C. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северо-восточного направления, от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет +20°C. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, до четырех метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +18°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-восточного направления, до четырех метров в секунду.

Показания термометров в Сатке зафиксируются на +19°C. Умеренный дождь уступит небольшому во второй половине дня. Ветер восточный, три метра в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит +19...+20 градусов. Небольшой дождь, ближе к вечеру осадки усилятся. Ветер северо-восточного направления, до четырех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этим утром поднимется до +16°C. В отдельных районах туман. Днем столбики термометров установятся в пределах от +17 до +22°C. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Возможен град. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.