Циклон принесет дожди с грозами в Челябинскую область 22 июля

Температура местами немного снизится

С запада на Челябинскую область надвигается циклон, который уже предстоящей ночью принесет в регион небольшие осадки. Кратковременные дожди ожидаются и днем. В большинстве районов будет жарко, в горах — умеренно тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет слабый дождь. Температура воздуха опустится до +15...+17 градусов. Днем также ожидается кратковременный дождь, может прогреметь гроза. Градусники покажут от +24 до +26 градусов. Ветер восточный, слабый.

По области ночью также пройдут небольшие дожди. В низинах похолодает до +8 градусов, на остальной территории — от +13 до +18 градусов. Днем осадки ожидаются преимущественно в северной половине области. Возможны грозы. Потеплеет до +24...+29 градусов, в горах будет около +21 градуса. Ветер восточного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.