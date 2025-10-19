Циклон принесет дожди и тепло до +11°С в Челябинскую область 19 октября

Выше +10 температура поднимется преимущественно на юге

Сегодня, 19 октября, Челябинская область будет находиться в теплом секторе циклона, благодаря чему температура воздуха может подняться выше +10°С. Местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до +10°С. Без существенных осадков. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

Магнитогорцам и миасцам достанутся пасмурная погода и 8°С тепла.

В Златоусте и Нязепетровске сегодня дождливо. Градусники покажут +6°С. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Ашинцам тоже придется брать на прогулку зонт. Дневной прогрев составит +8°С.

В Бредах и Еманжелинске обойдется без осадков. Температура поднимется до +9°С. Ветер юго-западного направления, до 6 метров в секунду.

В Бакале — слабый плюс и небольшой дождь.

В Троицке и Карталах тепло — до +10°С. Пасмурно, но без дождей.

В целом температура в регионе будут варьироваться от +6 до +11°С. Пройдут небольшие дожди. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.