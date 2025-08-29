Циклон принесет дожди и прохладу в Челябинскую область 29 августа

Погода сохранится ветреной

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области на юге ожидается тепло до +20°C, в горах и на севере области будет ниже +15. Часть территории региона окажется под влиянием циклона, что станет причиной выпадения осадков, местами умеренных, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит около +20°C. Преимущественно пасмурно, без дождя. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около +19°C. К вечеру должно проясниться. Ветер западного направления, 8 метров в секунду.

Миасцам также достанется облачная погода. Вечером может пройти небольшой дождь. Столбики термометров зафиксируются на +17°C. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В Аше — до +17°C и дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Бредах теплее — до +22°C. Без осадков.

В Бакале и Нязепетровске будет дождливо и прохладно: градусники покажут около +13°C. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В целом воздух в регионе прогреется до +15…+22°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных районах — умеренные. Ветер преимущественно западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.