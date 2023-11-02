Циклон принесет дождь и тепло до +12 градусов в Челябинскую область

Местами ожидается порывистый ветер

Начало ноября в Челябинской области выдалось необычайно теплым: сегодня синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +12 градусов. Где-то будет ниже, но со знаком плюс. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Рассказываем подробнее.

В Челябинске 2 ноября воздух прогреется до +6 градусов. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +9 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный до 3,4 метра в секунду.

До +11 градусов температура воздуха поднимется в Усть-Катаве. Утром и днем пасмурно, к вечеру небо начнет понемногу проясняться. Ветер преимущественно южный до 3,5 метра в секунду.

В Златоусте будет около +8 градусов. Пасмурно, утром пройдет небольшой дождь. Ветер слабый западный с переходом на юго-восточный.

В целом в Челябинской области столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, на юге потеплеет до +12 градусов. Облачно с прояснением, на севере региона пройдет небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.