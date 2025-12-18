Циклон Konstantin принесет снегопады и тепло до −1 на Южный Урал 19 декабря

Западный ветер сменится южным и усилится

В пятницу, 19 декабря, с юга в Челябинскую область придет тепло: воздух прогреется до −1°C. Вместе с тем циклон Konstantin принесет в регион сильный снег и метели, рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

«Влияние циклона на погоду начнет сказываться уже сегодня ближе к вечеру: увеличится облачность, направление ветра сменится на южное, поступление тепла усилится»,— уточнили синоптики.

По данным Челябинского ЦГМС, в столице Южного Урала градусники этой ночью покажут минус 13—15°C, днем — минус 2—4°C. Снег, местами сильный. Ветер южный, 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от −10 до −15°C, при прояснении температура может упасть до −19°C. Днем ожидается минус 1—6°C. Снег, в отдельных районах снегопады и метели. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.