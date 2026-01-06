Цифровые святки-2026: как погадать на суженого через телефон

Рассказываем о необычных ИИ-гаданиях

Зимние праздники — время, когда даже скептики верят в чудо и заглядывают в будущее с помощью старинных обрядов. Но что делать, если под рукой нет восковых свеч и зеркал, а выйти на перекресток спросить имя суженого мешает сильный мороз? Редакция ИА «Первое областное» рассказывает, что узнали и точно попробуют сами. Кстати, эти чудо-гадания подсказал искусственный интеллект. Он, как никто другой, точно разбирается в онлайн-прогнозах.

1. Гадание на суженого: вместо «выйди на перекресток» — «проанализируй цифровой след»

Загадайте тип личности будущего партнера и доверьтесь алгоритмам рекомендаций.

• Маркетплейсы (Ozon, Wildberries): Что вам настойчиво предлагают купить? Кожаный ежедневник и дорогой кофе намекают на делового интеллектуала, а неоновые кроссовки — на активного тусовщика.

• Онлайн-кинотеатры (Кинопоиск, Okko): Какой фильм первым виден на главной? Романтическая комедия сулит нежные чувства, а научная фантастика — встречу с неординарной личностью.

• Музыкальные сервисы: Первая песня в ленте «Для вас» расскажет о настроении грядущих отношений.

2. Гадание по прогнозам погоды

Сформулируйте вопрос, требующий ответа «да/нет» или «что меня ждет?». Откройте любое приложение с детальным почасовым прогнозом (Gismeteo, Яндекс. Погода) на завтрашний день. Не глядя, ткните пальцем в любое время суток на временной шкале.

• Ясно, солнце — однозначное «да», ясность, успех в начинаниях.

• Облачно, переменная облачность — неоднозначный ответ «возможно», ситуация требует гибкости.

• Дождь, снег — ответ «нет» или совет переждать непогоду; может символизировать очищение или слезы (радости/печали).

3. Гадание с кольцом на пол ребенка: «гендер-скан»

Привяжите кольцо на шнурок (подойдет от наушников или зарядки) и задайте вопрос голосовому помощнику («Алиса, мальчик или девочка?»). Опуская кольцо к экрану, следите за ответом и траекторией движения: круги — к девочке, маятник — к мальчику. Шутливый ответ ассистента означает, что время для ответа еще не пришло.





Фото: нейросеть «Алиса»

4. Гадание на кофейной гуще: создай «NFT-силуэт»

Вылейте остатки эспрессо в белую чашку, сфотографируйте узор и примените в редакторе фильтр «Силуэт» или «Негатив». Первая ассоциация от полученного изображения и будет ответом: силуэт самолета — к путешествию, сердце — к любви, буква — к инициалу важного человека.

5. Гадание по книгам: «алгоритмическое предсказание»

Возьмите электронную читалку, сформулируйте вопрос, закройте глаза и сделайте случайный свайп по библиотеке. Откройте книгу и наугад тапните по экрану. Предложение, на которое вы попадете, — это и есть ответ цифровой судьбы.