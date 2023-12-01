Цифровые новшества, направленные на пациента, внедряются на Южном Урале максимально оперативно

Опыт региона по развитию системы здравоохранения губернатор Алексей Текслер представил на национальном конгрессе

Губернатор Челябинской области рассказал об опыте и достижениях региона по развитию медицины на конгрессе «Национальное здравоохранение». Модератором встречи выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба главы региона.

Свое выступление Алексей Текслер начал с рассказа о поддержке системы здравоохранения подшефных городов в Донецкой Народной Республике.

«Мы как регион-шеф работаем и помогаем двум муниципалитетам ДНР — это Волноваха и Ясиноватая. Помимо объектов и помощи в восстановлении, активно помогаем коллегам тем, что направляем своих специалистов. Все лето в Волновахском районе работали несколько десятков наших медиков, которые занимались профилактическими осмотрами. В Ясиноватой военный госпиталь — туда врачи поехали по зову сердца. Сейчас работают и помогают нашим бойцам. В Челябинске в этом месяце завершаем реконструкцию областного военного госпиталя с модернизацией оборудования, и безусловно, будем эту помощь продолжать», — сказал глава региона.

Он отметил, что за счет инфраструктурных изменений системы здравоохранения региона — беспрецедентных объемов модернизации первичного звена — удалось достичь положительных результатов по ключевым индикаторами здравоохранения, таким как увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и рост удовлетворенности населения оказанной медицинской помощью.

Кадровый вопрос в медицине на сегодня является одним из ключевых, отметил челябинский губернатор, приток молодых специалистов в госучреждения здравоохранение растет, но пока не покрывает нехватку медперсонала.

«Недавно на Госсовете озвучивал предложение о том, что после окончания вуза, если студент учился на бюджетной основе, он какое-то количество лет должен проработать в государственном здравоохранении. Тем более мы сейчас вкладываем значительные средства в модернизацию здравоохранения, оно становится высокотехнологичным», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он добавил, что процесс цифровизации медицины набирает обороты.

«Все, что направленно непосредственно на пациента: искусственный интеллект и другие нововведения, которые сегодня рекомендованы Минздравом России, — внедряется в области максимально оперативно, результаты уже видны».

Михаил Мурашко подтвердил эту положительную тенденцию и поблагодарил регион за работу.

«Вы внедрили одними из первых, в том числе декомпозицию по показателям смертности и здоровья до участка, оцифровали участки. Это позволяет настраивать локально те или иные процессы, в том числе акцентировать внимание на состоянии здоровья конкретного человека, проживающего на том или ином закрепленном терапевтическом участке. И эффективность внедрения технологий, в том числе повышение производительности труда, это тоже характерно для Челябинской области. Поэтому благодарю вас», — сказал он, в частности.

Алексей Текслер в ходе выступления также прокомментировал внедрение новых мер (вакцинации против вируса папилломы человека, рост внимания к развитию онкологической службы, внедрение искусственного интеллекта в этой сфере) и отдельно остановился на грядущих изменениях в части профилактических осмотров: благодаря поддержке федерального Минздрава программа диспансеризации будет расширена и включит, в том числе, выезды на предприятия:

«Наши предприятия должны стать центрами, где каждый человек проходит регулярную диспансеризацию, и эта ответственность работодателей является ключевой», — сказал губернатор.