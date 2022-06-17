Цифровой след ребенка будут формировать в Челябинской области

Составлять портфолио начнут с детского сада

До конца 2022 года в России должны разработать национальный стандарт, по которому будут формировать цифровой след ребенка. Что это такое и зачем необходимо, рассказали в Минцифры Челябинской области.

«Цифровой след — это большой массив данных, которые оставляют в глобальном информационном пространстве преподаватели, учащиеся и их родители. Эту информацию можно анализировать и использовать для совершенствования образовательного процесса, формирования индивидуальных траекторий развития, начиная с детского сада»,

— говорит ИА «Первое областное» заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Например, ребенок с детства проявлял способности к математике, обладает хорошей логикой, в школе увлекался программированием, принимал участие в олимпиадах и конкурсах. Проанализировав этот путь, можно подобрать дальнейшую траекторию обучения, помочь с навигацией в системе образования. Например, предложить поступить на IT-специальности, где он может применить свои таланты и способности.

Ожидается, что в будущем индивидуальную траекторию на основании цифрового портфолио будут получать не менее 25% учеников.

Введение нацстандарта — лишь часть глобальной цифровой трансформации сферы образования. В Челябинской области намерены реализовать несколько цифровых проектов федерального уровня. Один из них — цифровой помощник для ученика, родителя и педагога. Учащимся он поможет подбирать траекторию обучения, учителям — планировать рабочие программы, подбирать для них таргетированный контент и проверять домашнее задание при помощи искусственного интеллекта.

На федеральном уровне также рассматривают возможность увеличить прием по IT-специальностям, ввести возможность бесплатного получения второго высшего образования в сфере IT, а также субсидировать российских разработчиков ПО в сфере образования, способствующего замещению импортного ПО.