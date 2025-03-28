Цифровой форум «на ТЫ с IT» в Челябинске соберет молодежь со всей России и из ближнего зарубежья

Кроме студентов и школьников, участниками станут и родители, и педагоги, и опытные ИT‑специалисты

Молодежь со всей России и из ближнего зарубежья примет участие в третьем цифровом форуме «на ТЫ с IT» в Челябинске, который пройдет в третьей декаде апреля. Также участниками форума станут и педагоги, начинающие и опытные ИT-специалисты – уже зарегистрировалось почти 200 человек, сообщает оргкомитет.

Мероприятие в большой степени профориентационное, отмечает министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. Все его составляющие, включая фиджитал-соревнования, воркшопы по созданию 3D‑анимации, виртуальные туры, аудиотреки и мультимедийная выставка цифрового искусства, преследуют одну цель: повышение уровня компетенций молодого поколения в сфере ИТ‑технологий и цифровых навыков педагогических работников.

«Форум — а это поистине IT-событие года в Челябинске — выступит креативным пространством для молодежи, которая стремится развиваться, строить карьеру и реализовывать проекты в области ИT, а также обучающей площадкой для преподавателей. Гостей и участников ждут цифровые симуляторы, лекции и мастер-классы, где каждый сможет получить ценные знания в цифровой сфере», — говорит Игорь Фетисов.

Для молодых инноваторов откроет двери менторская гостиная, где участники на конкурсной основе представят свои идеи лидерам отрасли информационных технологий, чтобы получить экспертную оценку и рекомендации по развитию проектов.

Для педагогов и родителей будут работать отдельные площадки. Преподаватели прокачают навыки по подготовке к урокам с использованием искусственного интеллекта, а родители узнают, какие технологии пригодятся детям в образовании и развитии.

Добавим, в рамках форума впервые в России проходит конкурс профессионально-педагогического мастерства «Лучший учитель информатики», предназначенный в том числе для ИТ‑специалистов, желающих заниматься преподавательской деятельностью.

По его словам, интерес к этому мероприятию растет с каждым годом, количество и география участников расширяются. Форум получил поддержку как на федеральном уровне — от Минцифры России, так и на региональном — от губернатора Челябинской области.