Цифровизация бизнеса: в Челябинске открылся офис IT‑компании «Такском»

Южноуральским организациям и предпринимателям предлагают широкий спектр услуг

IT-компания «Такском» открыла свое региональное представительство в Челябинске. Теперь организации и индивидуальные предприниматели Челябинской области смогут воспользоваться комплексом услуг и IT-решений компании: приобрести сервисы для электронной отчетности и документооборота, электронные подписи и носители ЭП, софт для маркировки и заключить договор с ОФД.

По данным на февраль 2021 года, количество предприятий Челябинской области, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, достигает 161 953, из них 75 723 — это организации, 86 230 — индивидуальные предприниматели. В новом офисе компании «Такском» в Челябинске каждое из этих юридических лиц или ИП сможет получить профессиональную консультацию по вопросам подключения внешнего и внутреннего электронного документооборота, электронной отчетности, приобретению электронной подписи и другим направлениям деятельности «Такском».

Сегодня компания «Такском» — это:

оператор электронного документооборота;

удостоверяющий центр по выдаче электронных подписей;

разработчик софта для маркировки и прослеживаемости; оператор фискальных данных; дистрибьютор кассовой техники и оборудования для маркировки, а также сопутствующих товаров для торговли;

центр технического обслуживания, предоставляющий услуги по настройке, диагностике и ремонту торгового оборудования.

«Открытие офиса в Челябинске — это один из этапов нашего регионального расширения, вызванный растущей со стороны бизнес-сообщества потребностью в качественных и удобных сервисах для бухгалтерии, торговли и делопроизводства. Компания „Такском“ более 20 лет разрабатывает и внедряет IT-сервисы в государственных и коммерческих организациях. Мы имеем опыт работы как с крупным сегментом бизнеса — производителями, дистрибьюторами, так и с малым, и микробизнесом. Обратившись к нам, любая организация или ИП получит качественную консультационную помощь, сможет выбрать подходящее решение из нашего ассортимента сервисов с гибкой линейкой тарифных планов под любые цели и бюджет»,— комментирует Наталья Подкорытова, руководитель офиса компании «Такском» в Челябинске.

Сегодня многие организации и ИП должны в электронном виде сдавать отчетность в государственные контролирующие органы. Компания «Такском» предлагает линейку сервисов для отчетности через интернет. Клиенты «Такском» сразу же после начала использования сервисов компании видят преимущества отправки документов в электронном виде: это экономия средств компании и времени сотрудников на отправку документов по почте и курьерскими службами, возможности создания отчетов по готовым шаблонам и автопроверки документов перед отправкой, а также многие другие плюсы.

Помимо электронного документооборота с госорганами, государство держит курс и на развитие ЭДО в сфере B2B — между контрагентами. Так, в конце 2020 года была утверждена Концепция развития ЭДО, в которой были обозначены плановые показатели для достижения к 2024 году: перевод в электронную форму 95% выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур; увеличение общего количества электронных документов, направляемых хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, не менее чем на 20% в год, начиная с 2022 года.

Необходимость внедрения ЭДО также обуславливает развитие проектов по маркировке товаров и прослеживаемости. Все решения «Такском» для ЭДО поддерживают работы с маркируемыми товарами — клиенты компании могут быстро и удобно обмениваться УПД, счетами-фактурами и другими документами, при этом информация будет передаваться в систему маркировки «Честный ЗНАК».

Важно также помнить, что отправка юридически значимых электронных документов невозможна без их заверения электронной подписью. В мае 2021 года компания «Такском» первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам 63-ФЗ, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи в отличие от большинства других УЦ. Филиал компании в Челябинске готов оказать бизнесу помощь в получении электронной подписи и приобретении носителей для ЭП, полученной в УЦ ФНС России.

Повсеместное обязательное использование электронного документооборота уже не за горами, и нужно начать готовиться к нему уже сейчас. В офисе компании «Такском» в Челябинске бизнес сможет приобрести:

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте компании «Такском».