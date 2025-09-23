Церковь Петра и Павла в Коркино признали объектом культурного наследия

Храм был построен около 1890 года

Храм Петра и Павла в Коркинском районе официально внесен в Государственный реестр объектов культурного наследия в статусе ОКН местного (муниципального) значения. Об этом сообщает Госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Церковь — один из старейших храмов Челябинской области, возведена во второй половине XIX века, ориентировочно около 1890 года. Исторически приход объединял несколько поселков, населенных преимущественно казаками и крестьянами.

Здание отличается лаконичной архитектурой: высокие стены с лопатками, арочные окна и строгие порталы. Во время возведения, по одной из версий, к работам могли привлекаться мастера из Италии или Финляндии, однако документальных подтверждений этому нет.

Как и многие храмы в советский период, церковь пережила закрытие и утилитарное использование — здесь размещались склад, мастерская и магазин; рассматривался проект переоборудования под клуб и кинозал, но он не был реализован. Во время Великой Отечественной войны храм вновь открылся и с тех пор не прекращал работу.

Присвоение статуса ОКН обеспечивает дополнительную правовую охрану памятника, регламентирует вопросы его содержания и реставрации, а также расширяет возможности для привлечения средств на сохранение исторического облика.