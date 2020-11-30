Церемонию вручения деловой премии «Человек года — 2020» покажут на «Первом областном»

Присоединиться к прямой трансляции можно 3 декабря.

Считанные дни остались до церемонии вручения премии «Человек года — 2020 ». Торжественный вечер, посвященный чествованию номинантов и победителей, состоится 3 декабря в Центре международной торговли Челябинска. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры и губернатора Челябинской области.



В ходе закрытого голосования определены все победители десятой региональной деловой премии «Человек года — 2020 », которую проводит портал CHEL.DK.RU. В этом году их будет десять: один по версии организаторов премии и еще девять — победители в отраслевых номинациях: «Промышленность», «Агробизнес», «Индустрия строительства», «Социальная ответственность», «Стоп, коронавирус!», «Малый бизнес», «Городская среда», «Экологическая инициатива» и «Стартап».

Несмотря на то что персоны-победители определены, их имена будут держаться в секрете до церемонии награждения. На закрытом светском рауте, куда приглашены члены экспертного и делового сообщества, под овации и при свете софитов победителям будут вручены полудрагоценные статуэтки премии с покрытием из золота 999-й пробы.

Напомним, в 2019 году на церемонии собрались свыше 500 гостей: известные предприниматели, первые лица бизнеса, ключевые партнёры издания, представители власти и лидеры мнений. В этом году ситуация особенная — стремясь соблюсти меры по профилактике распространения коронавируса, организаторы уменьшат число приглашённых и увеличат социальную дистанцию на мероприятии. Зал будет заполнен не более чем на 30%, предусмотрена широкая посадка.