Цены на такси в Челябинске выросли вдвое

Операторы сервисов объясняют это дорожными условиями





Операторы объясняют подорожание некими «дорожными условиями». Но пробки в областном центре на 08:20, по данным «Яндекса», всего 4 балла.

Утром 7 июня цены на такси в Челябинске поднялись как минимум в полтора-два раза.К примеру, добраться с улицы Молодогвардейцев до Театра оперы и балета на такси «Везет» — 273 рубля (против обычных 140), из Ленинского района до бизнес-центра «Ньютон» на «Яндекс-такси» — 373 рубля (в полтора раза выше средних расценок).