Цены на такси в Челябинске возросли почти в три раза

Рассказываем, во сколько обойдется поездка с комфортом этим утром

Утро понедельника, 21 февраля, в Челябинске началось с повышения цен на такси. По данным популярных сервисов, в среднем поездка обойдется в 300 рублей.

Добраться до центра Челябинска из отдаленных районов и микрорайонов города можно как за 250 рублей, так и за более чем 400 рублей. Для тех, кому необходимо преодолеть на такси менее километра, стоимость поездки составит почти 200 рублей.

Тем, кому этим утром необходимо добраться до аэропорта, придется заплатить от 480 рублей. Стоимость поездки до железнодорожного вокзала составляет около 300 рублей.