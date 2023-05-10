Цены на такси в Челябинске возросли в полтора раза утром 10 мая

Рассказываем, во сколько обойдется поездка

В первый рабочий день на этой неделе, 10 мая, в Челябинске агрегаторы такси значительно подняли цены на поездки. Например, преодолеть минимальное расстояние можно за более чем 250 рублей, передает журналист ИА «Первое областное». При этом пробок на дорогах в городе сейчас нет.

Стоимость поездки до центра Челябинска из любого района составит свыше 350 рублей при обычной цене в это время около 250 рублей. С северо-запада до центра можно добраться за почти 500 рублей. До железнодорожного вокзала или с него стоимость поездки составит в среднем 300 рублей в зависимости от района. Стоимость поездки в аэропорт оценивается в среднем в 500 рублей.