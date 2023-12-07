Цены на такси в Челябинске повысились из‑за морозов

Но не критично

Сегодня, 7 декабря, цены на поездки в такси в Челябинске повысились. Мы проверили несколько привычных маршрутов и сравнили расценки с другими днями декабря (до похолодания).

Цены выросли примерно на 20—30 процентов: поездка эконом-класса с Северо-Запада в аэропорт сейчас, в утренние часы, стоит 1078 рублей (в обычные дни — 800), до железнодорожного вокзала — 686 рублей, из Ленинского района в центр — 325 рублей, из Металлургического района в центр (до «Детского мира») — 438 рублей.

На этот час (08:00) на дорогах областного центра свободно: пробки, по данным «Яндекс Карт», составляют 5 баллов.