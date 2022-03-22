Цены на ПЦР‑тесты в Челябинской области снизили на 21%

Медцентры «Инвитро» уменьшили стоимость услуг после проверки УФАС

Компания «Инвитро-Урал» снизила стоимость ПЦР-тестов на наличие коронавируса в Сатке и Карталах. Цену уменьшили на 21% после проверки Челябинского УФАС. Ведомство изучало обоснованность роста цен на социально значимую услугу, сообщили в пресс-службе.

По данным УФАС, «Инвитро» лидирует на рынке платных ПЦР-тестов в регионе. В Сатке и Карталах стоимость услуги была выше, чем в других городах Челябинской области. В ответ на запрос УФАС «Инвитро-Урал» сообщило о снижении цен на 21% (с 2868 до 2271 рубля).

Челябинское УФАС России продолжает проверять обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в регионе.